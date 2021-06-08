Суд сообщил, что останки двух пассажиров рейса МН17 так и не нашли

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

Останки двух пассажиров самолета Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" не были найдены, хотя с момента авиакатастрофы прошло почти семь лет.

Как сообщил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, всего в авиакатастрофе рейса МН17 погибли 298 человек, но после крушения самолета останки двух погибших найти не удалось.

"В отношении двух человек, которые предположительно находились на борту, но чьи останки не были обнаружены, было проведено расследование на основании найденных на месте крушения объектов, таких как удостоверения личности и мобильные телефоны", — сообщил судья в ходе заседания в Амстердаме.

Расследование показало, что указанные люди действительно были на борту лайнера, их телефоны подключались к вышкам передачи сигналов рядом с аэропортом "Схипхол“ в Амстердаме и содержали снимки, сделанные в аэропорту вылета, рассказал Стейнхейс.

Трагедия произошла в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, когда "Боинг" потерпел крушение, в результате погибли все пассажиры и члены экипажа, находившиеся в салоне. Сейчас в Нидерландах идет судебный процесс над обвиняемыми, трое из которых — граждане РФ.