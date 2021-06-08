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Украинскую дамбу у Северо-Крымского канала проверят на предмет возможной аварии

Общество
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Украинскую дамбу у Северо-Крымского канала проверят на предмет возможной аварии
flickr.com /

Плотина, расположенная на 91-м километре Северо-Крымского канала, начала постепенно разрушаться. Специалисты проверят ее на предмет возможной техногенной аварии.

Специалисты украинского министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, совместно с представителями государственной службы по ЧС, проведут проверку дамбы, возведенной на 91-м километре Северо-Крымского канала. Об этом заявил министр экологии Украины Роман Абрамовский. По сообщениям украинских средств массовой информации, дамба стала разрушаться.

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