Украинскую дамбу у Северо-Крымского канала проверят на предмет возможной аварии

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Плотина, расположенная на 91-м километре Северо-Крымского канала, начала постепенно разрушаться. Специалисты проверят ее на предмет возможной техногенной аварии.

Специалисты украинского министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, совместно с представителями государственной службы по ЧС, проведут проверку дамбы, возведенной на 91-м километре Северо-Крымского канала. Об этом заявил министр экологии Украины Роман Абрамовский. По сообщениям украинских средств массовой информации, дамба стала разрушаться.