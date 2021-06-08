Epic Games и УЕФА анонсировали турнир по Fortnite в рамках Евро-2020

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Поклонники игры Fortnite давно просили разработчиков ввести в нее футбол. Epic Games, похоже, прислушалась к аудитории — в игре проведут турнир, посвященный грядущему Евро-2020.

Компания Epic Games и Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) анонсировали совместный турнир UEFA EURO-2020 CUP по популярной игре в жанре королевской битвы Fortnite, указывается на официальном сайте спортивной организации.

Соревнование, которое пройдет в рамках финальной стадии чемпионата Европы по футболу с 16 по 17 июня, подарит поклонникам игры возможность опробовать новые игровые механики. Особо отличившихся на турнире игроков будут ждать ценные призы — денежные награды и внутриигровые предметы.