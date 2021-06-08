Россия за день. Главное: радиация в Ленобласти, бунт липецкого КПРФ и нефть в Коми

Федеральное агентство новостей / Всеволод Радченко

Республика Коми. В центре Ухты из-под земли забила нефть. Маслянистое пятно обнаружили рядом с жилым домом. Протечку оградили, чтобы оценить масштаб природного явления. В мэрии пообещали вскоре устранить «протечку».

Республика Бурятия. Главу Бурятии Алексея Цыденова оштрафовали на 3 тыс. рублей за разведение костра в майские праздники. Согласно постановлению, его поймали за жаркой шашлыков в неустановленном месте — на берегу реки Иркут вблизи поселка Жемчуг.

Санкт-Петербург. С 11 по 23 июня, а также 1 и 2 июля на Крестовском острове и в других фан-зонах Санкт-Петербурга закроются киоски и летние веранды. Решение принято в связи с проведением в городе матчей чемпионата Европы по футболу Евро-2020.

В поселке Кузьмоловский на границе с Петербургом сегодня утром был введен режим повышенной готовности из-за возможности загрязнения воздуха радиацией. Власти назвали это решение «техническим» и заверили, что реально угрозы здоровью местных жителей нет.

gov.spb.ru / Пресс-служба Правительства СПб

Липецкая область. Липецкие коммунисты призвали жителей бойкотировать довыборы в городской Совет по 35-му округу. Представителей КПРФ смутил перенос даты голосования с Единого дня (19 сентября) на 22 августа. По их словам, единороссы переживают, что при высокой явке их кандидат не войдет даже в тройку лидеров.

Саратовская область. Суд приговорил 63-летнего депутата города Петровск к 2,5 года лишения свободы за смертельное ДТП. Прошлым летом он на своем Infiniti QХ 80 сбил на пешеходном переходе пенсионерку и скрылся с места аварии. Позже женщина скончалась в больнице.

Омская область. Губернатор Омской области Александр Бурков распорядился выделить из резервного фонда почти 4,5 млн рублей на помощь семьям, пострадавшим от лесных пожаров. Сумма выплат погорельцам варьируется от 20 до 300 тысяч.

Пресс-служба ГУ МЧС по Томской области /

Республика Саха. Депутат республиканского парламента Якутии Виктор Федоров потребовал уволить начальника государственно-правового управления Татьяну Павлову за введение депутатов в заблуждение и неправильную трактовку закона. По его словам, она умышленно сорвала голосование за восемь поправок в регламент Ил Тумэна.

Новосибирская область. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова поддержала протест нынешнего градоначальника Анатолия Локтя о недопустимости переименования площади Свердлова. Она заявила, что региональным властям, устроившим голосование, стоит думать о названиях новых улиц, а не «пытаться менять историю».

Хабаровский край. Бывший заместитель мэра Хабаровска Денис Андреев получил повышение. Он назначен заместителем полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева. Ранее чиновник курировал работу департамента по экономике и социальной политике.

Белгородская область. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков отказался уволить главу департамента экономического развития Олега Абрамова. Ранее тот подал заявление об увольнении по собственному желанию из-за несогласия с решением главы региона изменить структуру подконтрольного ему ведомства.

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Ростовская область. Судья в Ростове-на-Дону сегодня продлил срок ареста бывшему главе Аксайского района Виталию Борзенко, которого в апреле задержали по подозрению в мошенничестве. В СИЗО экс-чиновник пробудет до 11 августа.

Республика Татарстан. Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов рассказал, что правительство выделило 1,2 млрд рублей на поддержку предпринимателей после пандемии в 2021 году. Он отметил, что доля бизнесменов в республике составляет треть от общего числа работающих жителей.

Воронежская область. Следователи провели обыски в управлении строительной политики администрации Воронежа. В мэрии эту информацию не прокомментировали, однако местные СМИ напомнили, что полгода назад экс-глава этого подразделения Владимир Пешков был осужден за превышение полномочий.

Республика Башкортостан. В Башкирии министерство транспорта и дорожного хозяйства возглавил бизнесмен Александр Булушев. Он сменил на посту Алана Марзаева, который снялся с должности после неоднократной критики со стороны главы региона.