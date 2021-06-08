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ММА могут включить в программу ОИ-2028 в качестве выставочного вида спорта

Спорт
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ММА могут включить в программу ОИ-2028 в качестве выставочного вида спорта
Global Look Press / Stanislav Kogiku

Смешанные боевые искусства могут стать частью программы Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году. Они будут представлены в качестве выставочного вида спорта.

Данное предложение выдвинул президент Международной федерации смешанных боевых искусств Керрит Браун. Он хочет, чтобы вид спорта стал частью Олимпийских состязаний.

"Мы усердно работаем в этом направлении, и, конечно же, у нас есть конкуренты. Вы знаете, как популярны ММА в США, мы рассчитываем в 2028 году попасть в олимпийскую семью. Вполне вероятно, что на Играх в Лос-Анджелесе ММА будут как минимум выставочным видом спорта", — приводит ТАСС его слова.

В 2016 году на Олимпийские игры вернулось регби. Соревнования в этом виде спорта проводились среди женщин и мужчин. Ранее регби был представлен на Олимпиаде, но впоследствии его вычеркнули из программы.

#олимпийские игры #mma #2028
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