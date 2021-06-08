Депутат от ЛДПР намерен выйти из партии через "стол следователя"

Парламентарий попытался выйти из партии в марте. Однако в местном отделении ЛДПР его заявление до сих пор не рассмотрели, поэтому Лисняк намерен решить вопрос через "стол следователя". Депутат обратился в СК РФ с просьбой привлечь к ответственности лидера партии Владимира Жириновского, а также руководство местного отделения политсилы.