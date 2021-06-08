Депутат от ЛДПР намерен выйти из партии через "стол следователя"

Депутат Пермской гордумы от ЛДПР Илья Лисняк потребовал у Следственного комитета России привлечь к ответственности руководство политсилы за нарушение избирательных прав.
Парламентарий попытался выйти из партии в марте. Однако в местном отделении ЛДПР его заявление до сих пор не рассмотрели, поэтому Лисняк намерен решить вопрос через "стол следователя". Депутат обратился в СК РФ с просьбой привлечь к ответственности лидера партии Владимира Жириновского, а также руководство местного отделения политсилы.
Лисняк написал заявление на имя главы комитета Александра Бастрыкина. По мнению депутата, Жириновский и местное руководство ЛДПР препятствуют осуществлению его избирательных прав.
В Кремле ранее анонсировали совещание президента России Владимира Путина с парламентариями Госдумы. Глава государства встретится с депутатами 21 июня, пишет сайт 360tv.ru.