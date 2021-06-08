Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Россиянам напомнили о единственных за лето длинных выходных

Общество
/ Обновлено: 08 июня 2021 12:23 89

Россиянам напомнили о длинных выходных на этой неделе
Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Граждан РФ ожидают длинные выходные с 12 по 14 июня из-за Дня России. Об этом напомнили в Федеральной службе по труду и занятости РФ (Роструд).

Праздник в этом году выпадает на субботу, 12 июня. В связи с этим выходной переносится на понедельник, добавили в ведомстве. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня сразу. Следующие длинные выходные будут только в ноябре в честь Дня народного единства - с 4 по 7.

Недавно в Роструде также сообщили о выходных в мае 2022 года, передает 360tv.ru.

#выходные #роструд #день россии
ММА могут включить в программу ОИ-2028 в качестве выставочного вида спорта
ММА могут включить в программу ОИ-2028 в качестве выставочного вида спорта
Спорт
12:25 | 8 июня
Депутат гордумы Перми пожаловался, что не может уйти из ЛДПР
Депутат гордумы Перми пожаловался, что не может уйти из ЛДПР
Политика
12:00 | 8 июня
Россиянам напомнили о единственных за лето длинных выходных
Россиянам напомнили о единственных за лето длинных выходных
Общество
11:55 | 8 июня