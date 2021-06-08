Минприроды «натравило» генпрокуратуру на глав двух регионов

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Глава Минприроды России Александр Козлов обратился в генпрокуратуру с жалобой на глав Якутии и Иркутской области Айсена Николаева и Игоря Кобзева. По словам руководителя ведомства, они намеренно занижают статистику по лесным пожарам в своих регионах.

Так, согласно официальной статистике Якутии, в Нюрбинском районе площадь горения составляет 1 057 гектаров. А вот данные, полученные Минприроды со спутника, говорят, что там полыхает более 20 тысяч гектаров. В Сунтарском лесничестве размеры пожара занижены в десять раз. А в Ленском и вовсе отсутствуют данные о возгорании, хотя спутник показал термоточку размером в 653 гектара.

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Та же ситуация в Иркутской области. В Катаганском районе площадь пожара, по официальным данным, составляет 1 609 гектаров, а по данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза (ИСДМ) - 16 959 гектаров. В Магистральном лесничестве — 2,4 тысячи гектаров против 7 042 реальных. А в Мамском данные региона и спутника различаются вдвое.

«Не давать достоверные данные — это профессиональное преступление. Это ведь не просто цифры на бумажке, это вопрос безопасности. От точных данных зависит какие меры надо принимать в борьбе с лесными пожарами, сколько сил для тушения необходимо привлечь. Возможно, что требуется помощь соседних регионов. И, конечно, это защита людей; населенных пунктов», – цитируют письмо Козлова на сайте Минприроды РФ.

stat.mil.ru/ / Пресс-служба Западного военного округа

В обоих регионах, по словам министра природных ресурсов и экологии, принимают недостаточно мер для тушения лесных пожаров. Он призвал генеральную прокуратуру проверить отчетность якутских и иркутских чиновников.

Также пресс-служба Минприроды сообщила, что в Якутию началась переброска дополнительной группировки лесопожарных из соседних регионов.