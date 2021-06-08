Октябрьский суд взял перерыв в рассмотрении жалоб Навального

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Суд прервал рассмотрение жалобы Алексея Навального к ИК-3 Владимирской области о запрете использования средств связи во время свиданий. Следующее заседание назначено на 10 июня.

Осужденный основатель ФБК* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) подал иск к администрации исправительного учреждения с требованием признать незаконным запрет на использование адвокатами ноутбуков и мобильных телефонов. Принимать участие в слушании блогер отказался.

Представитель колонии заявила, что юристам Навального не запрещали проносить средства коммуникации — они добровольно сдавали их на КПП. В подтверждение этих слов были продемонстрированы записи с камер видеонаблюдения.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России