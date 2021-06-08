Строительство реактора нового поколения запущено в Северске

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Государственная компания "Росатом" запустила возведение уникального энергетического блока БРЕСТ-300 в Северске.

Строительство началось на площадке Сибирского химического комбината в Северске. Предполагается, что новый объект окажется "сердцем" опытно-демонстрационного комплекса (ОДЭК), который будет безопасным, экологически чистым и ресурсосберегающим, передает РИА Новости.

В церемонии заливки первого бетона в фундамент приняли участие руководство атомного сектора и власти Томской области. Мощность энергетического блока будет находиться на уровне 300 МВт. Опытно-демонстрационный комплекс, частью которого окажется объект, реализовывается в рамках проекта "Прорыв".