Ушаков констатировал низший уровень отношений Москвы и Вашингтона со времен холодной войны

TACC / Никольский Алексей

Взаимоотношения России и США находятся на самой низкой точке со времен холодной войны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Состояние взаимоотношений сторон несет риски для всего мира, убежден он. Ушаков выступил на "Примаковских чтениях" в российской столице, говорится на сайте 360tv.ru.

"Взаимодействие двух стран находится, пожалуй, на самой низкой точке со времен холодной войны, и понятно, что с этим нужно что-то делать, ведь реальные риски создаются не только для этих двух крупных стран, но и для всего мира", — сказал он.

Обстановка в мире накаляется. Наблюдается деградация глобальной системы безопасности и появляются новые очаги напряжения. Особенную обеспокоенность вызывают отношения по направлению Восток — Запад, подчеркнул помощник президента.