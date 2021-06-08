Депутат Алтайского края предстанет перед судом за взятку в особо крупном размере

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Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по делу заместителя генерального директора строительного проектно-промышленного акционерного общества из Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Имя и фамилию обвиняемого прокуратура предпочла не афишировать.

По версии издания «Тайга.инфо», речь идет о депутате законодательного собрания Алтайского края Всеволоде Кондратьеве.

По данным следствия, в октябре 2015 года Кондратьев в Новосибирске передал через посредника взятку в размере 2,5 млн рублей некоему сотруднику правоохранительных органов. Предполагается, что он должен был обеспечить «общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении контроля за исполнением условий государственного контракта и производством строительства многоквартирного дома в г. Барнауле Алтайского края».

В июле 2020 года депутат был задержан, спустя несколько дней ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Он находится под следствием.