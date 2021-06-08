Путин: число вызовов мировому порядку продолжает расти

kremlin.ru / Администрация президента России

Количество вызовов, которые угрожают мировому порядку, продолжает увеличиваться, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, часть из этих проблем действительно ставят под угрозу международную стабильность и благополучие населения в различных частях света. В качестве примера он отметил деградацию механизмов контроля над вооружениями, активность боевиков и вспышки локальных конфликтов.

Эти и многие другие вопросы обсудят участники международного форума "Примаковские чтения".

"Этому всегда придавал большое значение Евгений Максимович Примаков, чье имя по праву носит один из ведущих аналитических центров ИМЭМО", — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер призвал не расслабляться в вопросе борьбы с коронавирусом. Период пандемии еще не закончился, заметил глава государтсва.