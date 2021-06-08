Рогозин сообщил о новых уголовных делах, связанных с Роскосмосом

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объявил, что новые уголовные дела в ракетно-космической отрасли будут возбуждаться по "документам прошлых лет".

Пресс-служба Роскосмоса в мае 2021 года сообщала, что Рогозин лично инициировал передачу материалов внутренней проверки по факту хищений при поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля МКС. По уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом, проходит бывший глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев.

За последние несколько лет было возбуждено и расследовано несколько уголовных дел в отношении топ-менеджеров Роскосмоса. Например, в мае текущего года бывший глава ГКНПЦ имени М. В. Хруничева Александр Селиверстов получил пять лет тюремного заключения по делу о растрате свыше 100 млн рублей.