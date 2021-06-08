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Суд в Гааге выдвинул три вопроса к следствию по делу MH17

Политика
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Суд в Гааге выдвинул три вопроса к следствию по делу MH17
Prt Scr courtmh17.com /

Голландский суд выдвинул следователям три ключевых вопроса по делу о крушении малайзийского лайнера MH17 на Украине.

Стоит отметить, что до этого момента в суде проходили предварительные слушания по делу о катастрофе. Однако сейчас началось разбирательство по существу. Судья потребовал от обвинителей доказать свою позицию по трем основным вопросам, сообщило издание "ПолитРоссия".

Во-первых, следователям придется доказать, был ли сбит самолет именно ракетой ЗРК "Бук", принадлежащей России. Во-вторых, предстоит выяснить, был ли осуществлен пуск в территории, подконтрольной ополчению ДНР. И, в-третьих, предстоит установить, какую роль во всем этом сыграли обвиняемые по делу. Стоит отметить, что по всем вышеперечисленным вопросам адвокаты имеют отличную точку зрения.

#суд #mh17 #гаага
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