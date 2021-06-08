Депутат гордумы Перми пожаловался, что не может уйти из ЛДПР

ldpr.ru / Пресс-служба ЛДПР. Архив

Накануне член ЛДПР Илья Лисняк сообщил, что направил в Следственный комитет России на имя председателя Александра Бастрыкина две жалобы.

В первом заявлении Лисняк обвинил коллег по партии в том, что они намеренно затягивают процесс снятия функционера с учета в ЛДПР, препятствуя таким образом на его право выдвигаться от других партий. По словам политика, проблема встала особенно остро на фоне предстоящих сентябрьских выборов в Госдуму РФ.

Вторая жалоба Лисняка была адресована на имя лидера либерал-демократов Владимира Жириновского, который вступил в конфронтацию с журналистами издания URA.RU. В личном Instagram-аккаунте Лисняк в резкой форме объяснил свою позицию.

«Нельзя давать их (журналистов) в обиду обнаглевшим от безнаказанности политикам из прошлого, привыкшим прятаться за депутатской неприкосновенностью», — написал депутат гордумы Перми.

instagram.com / @ilya_lisnyak

Лисняк вступил в ЛДПР в 2016 году, позже по партийному списку избрался в Городскую думу Перми. Однако в 2020 году депутат заявил, что идеология ЛДПР противоречит его убеждениям и написал заявление на выход из партии.