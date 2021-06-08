Байден поставил точку в политике «украинской жертвенности»

Global Look Press / Jonathan Ernst - Pool via CNP

Вечер понедельника президент Украины Владимир Зеленский посвятил телефонному разговору с американским коллегой Джозефом Байденом. Последний с момента инаугурации по-прежнему отказывается посещать Киев лично, несмотря на многочисленные уговоры украинского лидера.

Главы государств обсуждали вступление страны в НАТО – вопрос, который Украина пытается решить еще с 1997 года. Вашингтон продолжает «кормить» Киев обещаниями и словами поддержки, выражая «солидарность» со стратегическим курсом страны. Вот и на этот раз глава Белого дома не обошелся без обнадеживающих заявлений.

«Джо Байден подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США, а также отметил лидерство Владимира Зеленского во внедрении фундаментальных реформ в стране, направленных на реализацию евроатлантических стремлений украинского народа. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО», — говорится на сайте украинского президента.

На радостях Владимир Зеленский неверно истолковал слова Байдена, сообщает издание Axios. В опубликованном на сайте президента заявлении по итогам разговора было сказано, что Байден «подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО», однако американский лидер такого не говорил.

«Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку такому шагу», — рассказали источники издания.

Через несколько часов сообщение переписали, заменив «Джо Байдена» на «Владимира Зеленского». Неназванный представитель Совета национальной безопасности США объяснил, что украинцы «неправильно охарактеризовали заявление».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Отложенная встреча

Во всех остальных моментах Киев все истолковал верно. Еще одной темой беседы была готовящаяся встреча Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, которая намечена на 16 июня. За день до саммита глава Белого дома встретится с лидерами Европейского союза (ЕС) и НАТО.

В телефонном разговоре Владимир Зеленский выразил уверенность, что президенту США перед беседой с Путиным необходимо увидеться и с ним. Байден так не считает. Источники Axios утверждают, что демократ отказался звать украинского лидера в Вашингтон до встречи с российским главой, хотя раньше такой сценарий рассматривался. Теперь очный разговор Байдена и Зеленского перенесли на июль.

«Спасибо Джо Байдену за приглашение посетить Белый дом в июле [которое он высказал] во время нашего телефонного разговора. Я с нетерпением жду этой встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества между Украиной и США», — написал Зеленский в Twitter.

Thank you @POTUS @JoeBiden for inviting me to visit the @WhiteHouse in July during our phone conversation. I look forward to this meeting to discuss ways to expand strategic cooperation between Ukraine and #USA — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2021

Чтобы лишний раз убедить Байдена в необходимости американского вмешательства в дела Украины, президент рассказал о «высокой концентрации российских войск и тяжелого вооружения» у Донбасса. Отвод частей ВС РФ от украинских границ Зеленский поставил под сомнение, указав, что маневр «является лишь имитацией».

Ни о каких решениях по трубопроводу «Северный поток — 2» («СП-2») главы государств не договорились. Байден «подчеркнул, что является противником реализации проекта», а Зеленский «акцентировал внимание на том, что "СП-2" — не экономический проект».

Global Look Press / Nord Steram 2/Twitter.com

Мнение эксперта

Политтехнолог, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов допустил, что Владимир Зеленский попытался воспользоваться «старческой памятью» Джо Байдена и велел опубликовать на официальном сайте заведомо ложное заявление.

«Слава богу вокруг Байдена есть люди, которые умеют читать. Как только офис Зеленского ляпнул, что Байден их якобы поддерживает в предоставлении членства в НАТО, тут же Белый дом все это дело считал», — сообщил эксперт.

Киев вновь понадеялся на «особенные отношения» с Вашингтоном, но тот ясно дал понять: проблемы Украины в американской внешнеполитической повестке стоят далеко не на первом месте. Строить политику на фундаменте «западного покровительства» у Зеленского больше не получится.

«Закончилась эпоха украинской жертвенности, которую руководство страны себе придумало. В мировой политике нет понятия "жертвенности", есть понятия "договоренности" и "целесообразности". Байден дал понять Украине, что ее проблемы не уникальны. Зеленский очень хотел встретиться с ним в европейском турне, но Байден намекнул, что никакой "уникальности" для Киева не будет. Мол, с встреча с Путиным – да, с Евросоюзом – да, а вы-то кто? Есть проблемы – прилетайте с отдельным визитом в Америку», — подытожил Маркелов.

Global Look Press / Doug Mills

Одной из причин отказа Байдена от личной встречи с Зеленским может быть смена руководства украинской компании «Нафтогаз», отметили в Axios. Такой шаг Белый дом расценил, как отказ Киева бороться с коррупцией в стране.