Байден поставил точку в политике «украинской жертвенности»

Вечер понедельника президент Украины Владимир Зеленский посвятил телефонному разговору с американским коллегой Джозефом Байденом. Последний с момента инаугурации по-прежнему отказывается посещать Киев лично, несмотря на многочисленные уговоры украинского лидера.
Главы государств обсуждали вступление страны в НАТО – вопрос, который Украина пытается решить еще с 1997 года. Вашингтон продолжает «кормить» Киев обещаниями и словами поддержки, выражая «солидарность» со стратегическим курсом страны. Вот и на этот раз глава Белого дома не обошелся без обнадеживающих заявлений.
«Джо Байден подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США, а также отметил лидерство Владимира Зеленского во внедрении фундаментальных реформ в стране, направленных на реализацию евроатлантических стремлений украинского народа. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО», — говорится на сайте украинского президента.
На радостях Владимир Зеленский неверно истолковал слова Байдена, сообщает издание Axios. В опубликованном на сайте президента заявлении по итогам разговора было сказано, что Байден «подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО», однако американский лидер такого не говорил.
«Белый дом отрицает, что Байден выразил поддержку такому шагу», — рассказали источники издания.
Через несколько часов сообщение переписали, заменив «Джо Байдена» на «Владимира Зеленского». Неназванный представитель Совета национальной безопасности США объяснил, что украинцы «неправильно охарактеризовали заявление».
Отложенная встреча
Во всех остальных моментах Киев все истолковал верно. Еще одной темой беседы была готовящаяся встреча Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, которая намечена на 16 июня. За день до саммита глава Белого дома встретится с лидерами Европейского союза (ЕС) и НАТО.
В телефонном разговоре Владимир Зеленский выразил уверенность, что президенту США перед беседой с Путиным необходимо увидеться и с ним. Байден так не считает. Источники Axios утверждают, что демократ отказался звать украинского лидера в Вашингтон до встречи с российским главой, хотя раньше такой сценарий рассматривался. Теперь очный разговор Байдена и Зеленского перенесли на июль.
«Спасибо Джо Байдену за приглашение посетить Белый дом в июле [которое он высказал] во время нашего телефонного разговора. Я с нетерпением жду этой встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества между Украиной и США», — написал Зеленский в Twitter.
Thank you @POTUS @JoeBiden for inviting me to visit the @WhiteHouse in July during our phone conversation. I look forward to this meeting to discuss ways to expand strategic cooperation between Ukraine and #USA— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2021
Чтобы лишний раз убедить Байдена в необходимости американского вмешательства в дела Украины, президент рассказал о «высокой концентрации российских войск и тяжелого вооружения» у Донбасса. Отвод частей ВС РФ от украинских границ Зеленский поставил под сомнение, указав, что маневр «является лишь имитацией».
Ни о каких решениях по трубопроводу «Северный поток — 2» («СП-2») главы государств не договорились. Байден «подчеркнул, что является противником реализации проекта», а Зеленский «акцентировал внимание на том, что "СП-2" — не экономический проект».
Мнение эксперта
Политтехнолог, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов допустил, что Владимир Зеленский попытался воспользоваться «старческой памятью» Джо Байдена и велел опубликовать на официальном сайте заведомо ложное заявление.
«Слава богу вокруг Байдена есть люди, которые умеют читать. Как только офис Зеленского ляпнул, что Байден их якобы поддерживает в предоставлении членства в НАТО, тут же Белый дом все это дело считал», — сообщил эксперт.
Киев вновь понадеялся на «особенные отношения» с Вашингтоном, но тот ясно дал понять: проблемы Украины в американской внешнеполитической повестке стоят далеко не на первом месте. Строить политику на фундаменте «западного покровительства» у Зеленского больше не получится.
«Закончилась эпоха украинской жертвенности, которую руководство страны себе придумало. В мировой политике нет понятия "жертвенности", есть понятия "договоренности" и "целесообразности". Байден дал понять Украине, что ее проблемы не уникальны. Зеленский очень хотел встретиться с ним в европейском турне, но Байден намекнул, что никакой "уникальности" для Киева не будет. Мол, с встреча с Путиным – да, с Евросоюзом – да, а вы-то кто? Есть проблемы – прилетайте с отдельным визитом в Америку», — подытожил Маркелов.
Одной из причин отказа Байдена от личной встречи с Зеленским может быть смена руководства украинской компании «Нафтогаз», отметили в Axios. Такой шаг Белый дом расценил, как отказ Киева бороться с коррупцией в стране.