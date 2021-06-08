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Внезапный визит Шойгу в московский военкомат показали на видео

Армия
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Внезапный визит Шойгу в московский военкомат показали на видео
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил военкомат Черемушкинского района Москвы с внеплановой проверкой.

На видео, которое появилось в Сети, видно, как глава оборонного ведомства зашел в один из кабинетов. Он обратил внимание, что сотрудники не используют в своей работе компьютеры.

"У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта", — сказал Шойгу.

Возмутившись работой военкомата, министр сравнил организацию с партизанами, которые раньше передавали письма, закладывая их в дупла.

Ранее Серей Шойгу провел проверку работы командного пункта 22-го армейского корпуса в Крыму. Он расположен в районе проведения межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ.

#москва #россия #шойгу
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