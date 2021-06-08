ПЦР-тесты не выявили у готовящихся к Евро-2020 игроков сборной России COVID-19

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Игроки сборной России по футболу сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Ни у одного из них не выявлен COVID-19.

Сборная России в полном составе сдала тесты на коронавирусную инфекцию. Как сообщает пресс-служба команды, ПЦР-тестирование не выявило случаев заражения COVID-19 в сборной, которая уже 10 июня вылетит в Санкт-Петербург для участия в двух матчах группового этапа Евро-2020 с Бельгией и Финляндией.