Европейские журналисты выделили троих футболистов сборной России

rfs.ru / Михаил Шапаев / Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»

Журналисты портала Euronews заявили, что российский форвард Артем Дзюба, а также Александр Головин и Денис Чернышев могут отличиться на чемпионате Европы по футболу.

Аналитики подчеркнули, что Дзюба в отборочных матчах запомнился девятью забитыми мячами и по результативности российской сборной приближается к рекордным показателям. Журналисты также отметили среди отечественных спортсменов полузащитников Александра Головина и Дениса Чернышева.

"О ком из русских игроков вы могли слышать? Денис Черышев: игрок "Валенсии" ярко провел чемпионат мира в 2018 году, забив потрясающий гол в четвертьфинальном матче России с Хорватией. Его партнером по центру поля будет другой талант — Александр Головин", — уточнили аналитики.

Евро-2020 начнется 11 июня и продлится ровно месяц — до 11 июля. Чемпионат будут проводить в 11 городах Европы, в том числе и в Петербурге. Россия проведет свой первый матч 12 июня. Соперником сборной станет команда Бельгии.