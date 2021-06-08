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В США призвали договориться с Владимиром Путиным

Политика
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В США призвали договориться с Владимиром Путиным
kremlin.ru / Администрация президента России

Американцам пора использовать новый подход во взаимоотношениях с Россией. Об этом заявили журналисты из США.

Вашингтону необходимо договориться с президентом России Владимиром Путиным. К такому выводу пришли авторы The American Spectator. Журналисты полагают, что президенту США Джо Байдену и российскому лидеру нужно держаться вместе. Именно Путин никогда не выступал против Соединенных Штатов. Однако глава Белого дома много лет осуждает Россию.

Решение общих проблем и сохранение мира должны стать приоритетом Вашингтона, констатировали аналитики. США уже пережили холодную войну и должны избегать ее повторения.

Глава Госдепа Энтони Блинкен ранее подтвердил готовность взаимодействовать с Россией, сообщает сайт 360tv.ru. Госсекретарь отметил, что это произойдет, если РФ изменит курс.

#россия #сша #путин
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