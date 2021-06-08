Суд в Гааге отказался отменять пожизненный приговор сербскому генералу Младичу

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Пожизненное заключение сербскому генерал-полковнику Ратко Младичу подтвердили сегодня, 8 июня, в Апелляционной палате трибунала в Гааге. При этом, на прошедшем заседании Младича не признали виновным в геноциде. Все же 79-летний военный проведет остаток дней в заключении.

За что судили Младича

Ратко Младич командовал армией Республики Сербской в период распада Югославии, который длился с 1992 по 1995 годы. Гаагский Международный трибунал и Международный суд ООН в 1996 году признали виновным Младича по десяти пунктам, в том числе: в преступлениях против человечности, нарушении принципов ведения войны, геноциде боснийских мусульман.

Кровавая расправа над последними в 1995 году получила название «резня в Сребренице». Тогда погибли около восьми тысяч боснийцев, примерно 30 тысяч изгнали из города. Эти события считаются самым массовым убийством в Европе с момента окончания Второй мировой войны.

Североатлантический Альянс требовал предать Младича Гаагскому трибуналу через год после расправы в Сребренице. Однако генерал-полковник в то время заручился покровительством президента Союзной Республики Югославия Слободана Милошевича, которого, впрочем, в 2001 году самого передали в Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ). Милошевича обвинили в военных преступлениях в Косово. Но вердикта суда он не дождался — скончался в тюрьме Гааги от сердечного приступа в 2006 году.

Младичу же удавалось на протяжении еще 16 лет скрываться от суда.

wikipedia.org / PD

Как удалось поймать

Бывшего командующего сербской армией называли одним из самых разыскиваемых преступников. За его поимку или информацию о нахождении Соединенные Штаты предлагали награду в 5 миллионов долларов, а власти Сербии были готовы заплатить 10 миллионов евро.

В 2006 году Белград смог выйти на людей, которые помогали Младичу скрываться. На протяжении нескольких лет в разных СМИ периодически появлялись сведения о возможном местонахождении Младича, но они не подтверждались.

Генерала удалось схватить только в мае 2011 года в селе Лазарево, близ столицы Сербии. Вскоре его доставили в Гаагу.

Три года назад правозащитники Младича подали жалобу на приговор в Апелляционную палату. Адвокаты потребовали освободить осужденного генерала из-за его состояния здоровья и отправить на лечение.

wikipedia.org / International Court of Justice

Шансы на освобождение

Сын генерал-полковника Дарко Младич в беседе с РИА Новости заявил, что каким бы ни было решение суда по апелляции, оно не станет завершающим.

«Существует механизм так называемой ревизии, он достаточно сложный и длительный. Он действует в случае, если найдутся факты, не рассмотренные судом или не принятые к вниманию, и есть еще целый список условий», — сказал сын Младича.

Дарко Младич напомнил, что именно таким способом генерал армии Югославии Веселин Шливанчанин вышел из тюрьмы. Гаагский трибунал сначала осудил генерала на пять лет заключения. Удивительно, но после попытки Шливанчанина обжаловать свой приговор, ему увеличили срок до 17 лет. Позднее вердикт все же пересмотрели и генерала освободили.

С 2001 года Гаагский трибунал рассмотрел 150 дел, связанных с периодом распада Югославии. Фигуранты 38 из них были оправданы.