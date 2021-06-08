Юрий Ушаков заявил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что подвижек по вопросу подготовки встречи президента Украины и его российского коллеги Владимира Путина пока нет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что от Киева не поступало конкретных предложений по возможной встрече лидеров двух стран.

В апреле Путин отреагировал на предложение Зеленского встретиться на территории Донбасса. Президент РФ заявил, что готов принять украинского коллегу в Москве в любое удобное время.