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Юрий Ушаков заявил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского

Политика
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Юрий Ушаков заявил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что подвижек по вопросу подготовки встречи президента Украины и его российского коллеги Владимира Путина пока нет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что от Киева не поступало конкретных предложений по возможной встрече лидеров двух стран.

В апреле Путин отреагировал на предложение Зеленского встретиться на территории Донбасса. Президент РФ заявил, что готов принять украинского коллегу в Москве в любое удобное время.

#путин #ушаков #зеленский
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