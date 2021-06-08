Рябков объяснил, как разрушение ДОН влияет на отношения РФ и США

ФБА «Экономика сегодня» / Анатолий Харламов

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал выход ключевых участников из Договора по открытому небу (ДОН).

По его словам, решение Вашингтона об одностороннем выходе из Договора негативно влияет на перспективы восстановления отношений России и США.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о выходе России из Договора по открытому небу. Такая мера стала ответом на аналогиченые действия Белого дома.