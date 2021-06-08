Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Рябков объяснил, как разрушение ДОН влияет на отношения РФ и США

Политика
62

Рябков объяснил, как разрушение ДОН влияет на отношения РФ и США
ФБА «Экономика сегодня» / Анатолий Харламов

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал выход ключевых участников из Договора по открытому небу (ДОН).

По его словам, решение Вашингтона об одностороннем выходе из Договора негативно влияет на перспективы восстановления отношений России и США.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о выходе России из Договора по открытому небу. Такая мера стала ответом на аналогиченые действия Белого дома.

#сша #рябков #дон
В США призвали договориться с Владимиром Путиным
В США призвали договориться с Владимиром Путиным
Политика
10:52 | 8 июня
Путин призвал к объединению мировых усилий для борьбы с коронавирусом
Путин призвал к объединению мировых усилий для борьбы с коронавирусом
Общество
10:41 | 8 июня
Рябков объяснил, как разрушение ДОН влияет на отношения РФ и США
Рябков объяснил, как разрушение ДОН влияет на отношения РФ и США
Политика
10:27 | 8 июня