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РПЛ попала в топ-5 чемпионатов по количеству участников на Евро

Спорт
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РПЛ попала в топ-5 чемпионатов по количеству участников на Евро
Федеральное агентство новостей /

Российская премьер-лига (РПЛ) попала в рейтинг пяти лучших чемпионатов по количеству игроков-представителей чемпионате Европы, который стартует в ближайшее время.

Представительство РПЛ на континентальном первенстве будет состоять из 32 спортсменов. Информацию об этом передает издание Sportskeeda.

Лидером гонки стала Английская премьер-лига. Ее представят 118 футболистов. На втором месте расположилась немецкая Бундеслига с представительством в 90 спортсменов. Тройку команд замкнуло итальянское первенство Серия А, откуда будут играть 70 футболистов. Четвертое место досталось испанской Ла Лиге — 39 игроков.

#евро-2020 #топ-5 #рпл
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