Рябков объяснил, как санкции повлияли на реализацию «Северного потока — 2»

Global Look Press / MFA Russia

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков оценил влияние санкционного давления на строительство газопровода "Северный поток — 2".

По его словам, безусловно, санкции осложнили процесс реализации проекта. Однако остановить строительство они не в состоянии, резюмировал он.

Ранее глава Госдепа США допустил, что Белый дом может возобновить санкции в отношении компании, осуществляющей стройку газопровода. Такое заявление он сделал по итогам переговоров представителей США с немецкими коллегами.