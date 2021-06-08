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Рябков объяснил, как санкции повлияли на реализацию "Северного потока — 2"

Политика
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Рябков объяснил, как санкции повлияли на реализацию «Северного потока — 2»
Global Look Press / MFA Russia

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков оценил влияние санкционного давления на строительство газопровода "Северный поток — 2".

По его словам, безусловно, санкции осложнили процесс реализации проекта. Однако остановить строительство они не в состоянии, резюмировал он.

Ранее глава Госдепа США допустил, что Белый дом может возобновить санкции в отношении компании, осуществляющей стройку газопровода. Такое заявление он сделал по итогам переговоров представителей США с немецкими коллегами.

#санкции #рябков #СП-2
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