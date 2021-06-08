Россияне чаще используют велосипед, чтобы летом добраться на работу

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Исследование онлайн-сервиса показало, что почти каждый десятый житель России предпочитает добираться до работы в летние месяцы на велосипеде.

По результатам проведенного опроса, 9% опрошенных россиян предпочитают добираться до работы на собственном велосипеде, передает сайт 360tv.ru с отсылкой на РИА Новости. При этом большинство водителей велотранспорта — мужчины. Их 89%, а женщин — 11%, сообщается в итоговом отчете сервиса.

Также в ходе исследования удалось установить, что на велосипеде до места работы чаще всего добираются в Москве, Петербурге, Ярославле и Ижевске. Реже всего этот вид транспорта используют жители Новосибирска и Самары. Специалисты отмечают, что самая длительная поездка получается у велосипедистов из российской столицы.

Большинство опрошенных оставляют велосипед на улице или на подземной парковке. Тогда как 13% заносят его в офис. Респонденты заявили, что для большего комфорта им не хватает развития велоинфраструктуры и качественного дорожного покрытия.