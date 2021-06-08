Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Кремль рассматривает сценарий с несколькими лидерами предвыборного списка ЕР

Политика
/ Обновлено: 08 июня 2021 10:41 91

Кремль рассматривает сценарий с несколькими лидерами предвыборного списка ЕР
pixabay.com /

Впервые с 2007 года федеральная часть списка "Единой России" на выборах в Госдуму может состоять из нескольких человек, Кремль рассматривает соответствующий сценарий.

Конкретные решения еще не принимались, но основной сценарий, который рассматривается в Кремле — чтобы во главе предвыборного списка находился не единоличный лидер, а несколько человек, пишет РБК.

По словам близких к администрации президента РФ источников, единоличное лидерство возможно, если список возглавит Владимир Путин, но этот вариант маловероятен.

Ранее специалисты Роспотребнадзора заблокировали поддельный ресурс праймериз "Единой России", пишет сайт 360tv.ru. Он не собирал персональные данные пользователей, но замедлял процесс предварительного голосования.

#кремль #единая россия #список
В США призвали договориться с Владимиром Путиным
В США призвали договориться с Владимиром Путиным
Политика
10:52 | 8 июня
Путин призвал к объединению мировых усилий для борьбы с коронавирусом
Путин призвал к объединению мировых усилий для борьбы с коронавирусом
Общество
10:41 | 8 июня
Рябков объяснил, как разрушение ДОН влияет на отношения РФ и США
Рябков объяснил, как разрушение ДОН влияет на отношения РФ и США
Политика
10:27 | 8 июня