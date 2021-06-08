Кремль рассматривает сценарий с несколькими лидерами предвыборного списка ЕР

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Впервые с 2007 года федеральная часть списка "Единой России" на выборах в Госдуму может состоять из нескольких человек, Кремль рассматривает соответствующий сценарий.

Конкретные решения еще не принимались, но основной сценарий, который рассматривается в Кремле — чтобы во главе предвыборного списка находился не единоличный лидер, а несколько человек, пишет РБК.

По словам близких к администрации президента РФ источников, единоличное лидерство возможно, если список возглавит Владимир Путин, но этот вариант маловероятен.

Ранее специалисты Роспотребнадзора заблокировали поддельный ресурс праймериз "Единой России", пишет сайт 360tv.ru. Он не собирал персональные данные пользователей, но замедлял процесс предварительного голосования.