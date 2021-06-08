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Иск Навального к ИК-3 рассматривают в Петушинском суде

Происшествия
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Иск Навального к ИК-3 рассматривают в Петушинском суде
Агентство городских новостей Москва / Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

Суд начал рассмотрение иска к ИК-3, который направил осужденный Алексей Навальный. В нем говорится о запрете адвокатам использовать на свиданиях смартфоны и ноутбуки.

Основатель ФБК* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) не стал участвовать в заседании суда в онлайн режиме. При этом неизвестны причины отказа блогера.

Ранее суд прекратил производство по иску Навального о цензуре газет и по поводу отказа выдавать книги. От исков отказался он самостоятельно, пояснив, что руководство колонии в Покрове не вырезает статьи. Он также получил книги. Представители учреждения не стали возражать из-за решения.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России

#суд #навальный #колония
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