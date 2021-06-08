Главу Бурятии оштрафовали на 3 тыс. рублей за шашлыки на майских праздниках

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в Instagram о том, что на майских праздниках был оштрафован на 3 тыс. рублей за разведение костра в лесу. Отметим, с 20 апреля на территории республики действует особый противопожарный режим.

Согласно постановлению, которое вместе с фотографией шашлыков и того самого костра обнародовал лидер региона, его поймали с поличным 5 мая на берегу реки Иркут вблизи поселка Жемчуг. Произошло это в один из трех дней отпуска, которые Цыденов брал в период майских праздников.

«Хоть не ходи в отпуск», – пошутил глава Бурятии.

Цыденов отметил, что решение надзорного органа было справедливым, и призвал подписчиков не повторять его ошибок. Большинство комментаторов оценили честность главы региона, отметив, что перед законом равны все.

«Ничего позорного не вижу, честно признался, что может быть с каждым», – написала liudmila_6772.

«Уважаю людей, которые признают свои ошибки», – отметила dtychi56.

«Ну что сделать, выходных у вас мало, видимо, забыли, что нельзя. Так бывает», – поддержала ta_tiana9207.

Некоторые, между тем, сочли пост главы региона не чистосердечным признанием, а хорошо продуманным пиар-ходом.

«А.С. [Алексей Самбуевич] хайпануть решили? По-другому не назовешь. Ну не по нашему это, хоть и правильно», – прокомментировал zhambalshiretorov999.

«Не стоит пиариться разведением костра и штрафом за это в неустановленном месте! Так себе пиар. Мне, как простому обывателю, было бы интересно увидеть Вас, жарящего мясо, в специальном для этого месте», – написал ivanzaitsev125.

«Результативно! Причем как со стороны пож. инспекции, так и со стороны пиар-служб», – подметил serg.ikt.

пресс-служба Авиалесоохраны /

Между тем лесные пожары в Бурятии ежегодно уничтожают десятки тысяч гектаров леса. В двух из трех случаев виновником является человек. Так, в 2020 году по информации Республиканского агентства лесного хозяйства, в регионе было зафиксировано 528 возгораний, которые уничтожили 89 тысяч гектар зеленых насаждений.

В этом году с начала сезона в Бурятии уже сгорело более тысячи гектаров леса. Надзорные органы зафиксировали 78 пожаров, практически все из них удалось потушить в первые сутки.

Основная часть пожаров в Сибири приходится на соседние с Бурятией регионы: Красноярский край (шесть пожаров на площади 12 677 га), Иркутскую область (семь пожаров на 5 392 га) и Якутию (31 пожар на 9 029 га). Кроме того, в республике Саха бушует еще один пожар на 4 591 гектарах, который невыгодно тушить из-за отдаленности очага возгорания.