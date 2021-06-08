Ушаков рассказал, на какой стадии находится подготовка к встрече Путина и Байдена

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о прогрессе в вопросе подготовительных процедур в преддверии российско-американского саммита.

По его словам, сейчас готовится программа переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Вместе с тем Ушаков отметил, что состав делегации пока неизвестен.

Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон договорились провести переговоры лидеров стран в Женеве. Мероприятие состоится 16 июня.