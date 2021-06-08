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В Гидрометцентре предупредили москвичей о грозах 8 июня

Общество
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В Гидрометцентре предупредили москвичей о грозах 8 июня
ИА «Политика Сегодня». / Герман Парло

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в столичном регионе во вторник. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Температура воздуха в столичном регионе днем составит до 26 градусов тепла, уточнили синоптики. Как сообщает 360tv.ru, в ночное время суток термометры покажут +13 градусов в Москве и до +10 в Подмосковье.

Желтый уровень погодной опасности из-за гроз в столице будет действовать до полудня 9 июня, а в Московской области — до 11:00, говорится в сообщении. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

#москва #погода #грозы
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