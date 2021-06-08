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Лавров может поучаствовать во встрече Путина и Байдена в Женеве

Политика
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Лавров может поучаствовать во встрече Путина и Байдена в Женеве
Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров может принять участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в Женеве.

Соответствующее заявление сделал заместитель главы МИД Сергей Рябков. По его словам, пока еще не проведено согласование формата и состава, говорится на сайте 360tv.ru.

"Исхожу из того, что да", — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне глава российского МИД провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Шри-Ланки Динешем Гунаварденой по вопросам двустороннего взаимодействия. Они также обсудили борьбу с пандемией коронавируса.

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