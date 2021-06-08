Профсоюзы попросили Путина урегулировать ситуацию с индексацией пенсий

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Член Государственного совета Михаил Шмаков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации, касающейся индексации выплат.

Президент России Владимир Путин получил просьбу от председателя Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаила Шмакова, суть которой заключается в принятии решений по сложившейся ситуации в сфере пенсионного индексирования. Об этом пишет The Moscow Post.

Шмаков убежден, что кабмин не продвинулся в решении вопроса улучшения материального обеспечения ряда российских пенсионеров. Поэтому он призывает к изменению ситуации.

"Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров", — указывается председателем ФНПР в письме.

Закон, который отменил индексирование пенсионных выплат работающим пенсионерам, вступил в силу с января 2016.