«Нагрянул как гром»: Шойгу провел внезапную проверку военкомата в Москве

ФБА «Экономика сегодня» /

Министр обороны России Сергей Шойгу пришел в военкомат Черемушкинского района Москвы с внезапной проверкой.

Глава Минобороны РФ нагрянул как гром в призывной пункт, чтобы оценить условия организации его работы. Его очень возмутили результаты проверки. Шойгу отметил, что у сотрудников есть удобства в виде микроволновки и холодильника, но нет компьютеров, которые так необходимы в современном мире.

"У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта…Что это за работа такая?", — отметил министр.

Шойгу поинтересовался, не в партизан ли играют представители московского военкомата, общаясь в внешним миром при помощи писем в дупле.