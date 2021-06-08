Вакансия IT-архитектора стала самой высокооплачиваемой в Москве

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Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Москве и Санкт-Петербурге традиционно стали IT-специалисты.

При этом в Москве первое место рейтинга занял IT-архитектор, которому готовы платить 300 тысяч рублей в месяц при условии опыта от шести лет. В Северной столице самая дорогая вакансия предполагает удаленный режим работы, такому DevOps-инженеру предлагают 250 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости.

В Краснодаре, Воронеже и Красноярске приоритеты несколько другие. Если в Воронеже первое место занимает PHP Laravel-разработчик с зарплатой 150–180 тысяч рублей, то на втором месте врач-рентгенолог с зарплатой 90 тысяч рублей. Похожая картина в Краснодаре: на четвертом месте в рейтинге врач-невролог (от 90 тысяч рублей).