Белый дом заявил о неверной интерпретации заявления Байдена об Украине в НАТО

Федеральное агентство новостей /

Украинская сторона некорректно восприняла заявление президента США Джо Байдена о вступлении Киева в НАТО. Об этом заявили в СНБ Белого дома информационному порталу Axios.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях провел телефонный диалог со своим американским коллегой. Исходя из этого правительство страны решило обнародовать слова главы администрации Белого дома, однако ошиблось в понимании его слов.

Исходя из опубликованного заявления украинских властей, американский лидер якобы "подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО". Однако Белый дом не сошелся во мнении с таким заявлением. В администрации американского президента отрицают, что Байден высказался за подобную инициативу.

После этого власти Украины внесли правки в сообщение. В исправленном заявлении украинская сторона заявила, что теперь уже "Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе".