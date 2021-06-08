Российское посольство в США увидело провокацию в учениях Arctic Challenge

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Российское посольство в США заявило о провокационности предстоящих военных учений Arctic Challenge ("Арктический вызов") с участием Вашингтона.

В заявлении дипведомства, опубликованном в Twitter, говорится, что такие маневры негативно отражаются на укреплении доверия в ЕС.

"Расходятся с заявлениями Вашингтона о безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития Арктического региона", — говорится в сообщении.

Участниками предстоящих военных маневров в Арктическом регионе традиционно являются ВВС Швеции, Норвегии и Финляндии. Учения, которые проводятся каждые два года, считаются одними из крупнейших в Европе. В них также участвует и американская морская пехота. В частности, речь идет о целом отряде, состоящем из нескольких истребителей F/A-18 Hornet, воздушных грузовиков КС-130 и самолетов 452-й морской авиационной транспортной эскадрильи (VMGR-452).