Зеленский пообещал посетить Белый дом в следующем месяце

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на приглашение главы США Джо Байдена посетить Белый дом и пообещал приехать в Вашингтон в следующем месяце.

Речь о визите Зеленского в Соединенные Штаты зашла во время его телефонных переговоров с Байденом. Американский лидер заявил, что будет рад принять украинского коллегу в Белом доме в июле 2021 года.

"Спасибо президенту США Джо Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США", — написал Зеленский на своей странице в социальной сети Twitter.

Речь на переговорах также зашла о борьбе с коронавирусом. Стороны обсудили планируемые Вашингтоном поставки 900 тысяч доз вакцины на Украину.