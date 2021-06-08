Вице-премьер Украины назвала «молчание» Запада крупнейшей ошибкой НАТО

Новостное агентство «Харьков». /

Молчание стран Запада по поводу вступления Украины в НАТО является "самой большой ошибкой" альянса. Об этом заявила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина.

Как заявила политик, Киев на протяжении 13-и лет после Бухарестского саммита НАТО ждет "исторические ответы". По словам Стефанишиной, союзники взяли на себя "обязательства". Однако по прошествии долгого времени все украинцы уяснили, что такое молчание не несет за собой желаемых результатов.

Также вице-премьер добавила, что Киев вносит свою лепту в коллективную оборону и политику безопасности Североатлантического альянса. Она считает, что Украина по факту "укрепляет южный фланг" НАТО.