Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Американский журнал The National Interest рассказало о российской снайперской винтовке Чукавина (СВЧ).

Данное оружие было разработано концерном "Калашников" для замены снайперской винтовки Драгунова (СВД), которая находится на вооружении более 50 лет. СВЧ стала известна благодаря фотографиям, на которых из нее стреляет президент РФ Владимир Путин.

Известно, что СВЧ спроектирована как модульная винтовочная система нескольких калибров. Анонсированы стандартный вариант под патрон 7,62x54R и версия под патрон 338 Lapua Magnum.

Оружие по конструкции похоже на обычную западную высокоточную полуавтоматическую винтовку. Оно обладает регулируемым прикладом и цевьем обратного хода, что позволяет устанавливать сошки в наиболее распространенных положениях. Такой функции у СВД нет.

Предохранитель сделан таким образом, чтобы его можно было переключать большим пальцем. Рукоятка заряжания перемещена на левую сторону для удобства.

Совокупность данных характеристик показывает, что снайперская винтовка Чукавина стала для ВС России необходимой инновацией, отмечает NI. Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи издания.