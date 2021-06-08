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"Меркурий" станет первым "стелс"-кораблем в России

Армия
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«Меркурий» станет первым «стелс»-кораблем в России
ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Россия построит свой первый корабль по концепции "стелс". Новейший корвет проекта 20386 "Меркурий" станет первым судном, полностью построенным по такой технологии.

Как сообщили источники РИА Новости, у "Меркурия" будет радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции. Надстройки российского судна получат особую форму.

"По предварительным оценкам, стометровый корабль будет отражать радиосигнал как небольшая лодка", — сказал источник.

Другой собеседник издания подтвердил эту информацию и добавил, что планируется провести специальные испытания эффективности стелс-технологий "Меркурия".

#корабль #меркурий #стелс
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