Пьяный мужчина устроил кровавую резню в Алтайском крае

sk.gov.by / Пресс-служба СК республики Беларусь

Эмоциональный житель села Нижнеозерное будучи под градусом зарубил топором своего друга во время застолья.

О происшествии сообщает телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел во время посиделок в гостях у преступника.

Трое товарищей собрались для распития алкогольных напитков. В один момент хозяин дома начал угрожать гостям жестокой расправой. Один из них воспринял такие слова всерьез и ушел домой, опасаясь за свою жизнь и здоровье. Однако, когда вернулся то, стал свидетелем страшной картины. На диване лежал изрубленный труп 50-летнего ранее судимого сельчанина.

Хозяин сразу признался, что зарубил мужчину топором. Он рассказал о трагедии своей соседке, однако она не поверила. Утром женщина узнала, что это была не шутка и вызвала полицию. Правоохранители задержали подозреваемого и возбудили против него уголовное дело.