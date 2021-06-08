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Начинающим инвесторам рассказали о секретах успешного вложения сбережений

Экономика
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Начинающим инвесторам рассказали о секретах успешного вложения сбережений
pixabay.com / geralt

Первые шаги в инвестировании важно делать обдуманно и хладнокровно, а не гнаться за сверхдоходами и модными акциями, вложения в которые могут обернуться большими рисками.

Важно инвестировать только часть своих сбережений, а остальные денежные средства хранить на депозите. В поисках высокого дохода вкладывать в акции лучше около четверти капитала, но никогда не все оставшиеся сбережения. Об этом рассказал глава Росбанка Илья Поляков в ходе ПМЭФ-2021, информирует РИА Новости.

По мнению банкира, необходимо подобрать надежного брокера с хорошей репутацией. Эксперт предупреждает о рисках вложить свои средства в какой-то мало прозрачный продукт.

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