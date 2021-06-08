Больше 60 человек привлекут к ответственности из-за энергоаварий в Приморье

Невские Новости / Петр Мелихов

Дальневосточное управление Ростехнадзора провело расследование крупных энергоаварий в Приморском крае.

По итогам дознания, в отношении 61 должностного лица электросетевых компаний возбудили дела об административных правонарушениях по статье 9.11 КоАП РФ, которая подразумевает под собой нарушения правил устройства, эксплуатации установок, тепловых сетей, передает "Интерфакс".

Плохая погода стала причиной обледенения оборудования, а ветер и деревья повредили линии электропередачи. Ростехнадзор связывает аварии с отсутствием контроля за правилами. Сообщается, что ведомство взяло под контроль ликвидацию причин, которые вызывали аварии.