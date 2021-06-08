Росстат подсчитал годовую инфляцию в мае

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Росстат подсчитал, что годовая инфляция в мае составляет 6,02%. Этот показатель демонстрирует ее ускорение с апреля на 5,53%.

Стоимость продуктов выросла на 8,07%. Больше всего в цене прибавили мороженое и охлажденная курица, также больше средств придется оставить и за свеклу. Однако помидоры потеряли в цене.

Росстат заметил, что в категории непродовольственных товаров больше всего в стоимости выросла табачная продукция — на 13,22%, а среди услуг наибольшую инфляцию продемонстрировали цены на гостиницу — на 22,68%. С октября 2020 года в целом увеличение потребительских цен составило 3,48%. ЦБ отметил, что ожидать уменьшение темпов инфляции стоит не раньше осени.