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Киев назвал "Северный поток — 2" шантажом глобального уровня

Политика
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Киев назвал «Северный поток — 2» шантажом глобального уровня
president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом назвал газопровод "Северный поток — 2" (СП-2) шантажом глобального уровня.

Эту информацию сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Телефонный разговор глав Украины и США состоялся в понедельник, 7 июня.

Против реализации проекта газопровода "Северный поток — 2" активнее всех выступает Вашингтон, который хочет продвинуть в ЕС собственный сжиженный природный газ, однако Киев и ряд стран Европы не отстают от США.

Белый дом ввел санкции против трубопровода в 2019 году. Из-за этого швейцарская Allseas остановила прокладку, но в 2020 году уже отечественный трубоукладчик "Фортуна" продолжил строительство "СП-2", а 27 апреля ему компанию составил "Академик Черский".

#сша #украина #байден #зеленский #северный поток - 2
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