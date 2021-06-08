Киев назвал «Северный поток — 2» шантажом глобального уровня

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом назвал газопровод "Северный поток — 2" (СП-2) шантажом глобального уровня.

Эту информацию сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Телефонный разговор глав Украины и США состоялся в понедельник, 7 июня.

Против реализации проекта газопровода "Северный поток — 2" активнее всех выступает Вашингтон, который хочет продвинуть в ЕС собственный сжиженный природный газ, однако Киев и ряд стран Европы не отстают от США.

Белый дом ввел санкции против трубопровода в 2019 году. Из-за этого швейцарская Allseas остановила прокладку, но в 2020 году уже отечественный трубоукладчик "Фортуна" продолжил строительство "СП-2", а 27 апреля ему компанию составил "Академик Черский".