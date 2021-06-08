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Власти Канады негативно отреагировали на санкции России

Политика
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Власти Канады негативно отреагировали на санкции России
pixabay.com / PD

МИД Канады озвучил позицию Оттавы в отношении санкций России. Введенные Москвой ограничительные меры в отношении девяти канадцев были названы неприемлемыми.

Россия недавно запретила ряду канадских граждан въезд на территорию страны. В санкционный список были включены девять человек.

"Нам известно о решении РФ запретить девяти канадцам въезд в Россию в ответ на санкции, введенные Канадой 24 марта. Санкции России против граждан Канады, в том числе членов правительства, неприемлемы и не обоснованы", — заявили ТАСС в канадском внешнеполитическом ведомстве.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее прокомментировала ответные шаги Москвы на санкции Оттавы. Часть политического класса Канады, по ее словам, развивает русофобские настроения в государстве.

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