«Где логика?»: Захарова прокомментировала обвинения Киева

politexpert.net / Евгений Зайцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале указала на отсутствие логики в обвинениях Киева в адрес Москвы.

Накануне вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина дала интервью болгарским СМИ, в котором заявила о наличии российской военной техники и десятках тысяч военнослужащих вблизи от границы. По ее словам, Россия якобы проявляет некие акты агрессии.

"Вот уже семь лет Украина борется с российской агрессией в Донецке и Луганске. Россия разместила десятки тысяч военнослужащих вдоль своей границы с Украиной в районе Донбасса", — заявила она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что интервью вызывает множество вопросов, касаемо элементарной логики. В своем Telegram-канале она указала Стефанишиной на несоответствия в ее же утверждениях. По ее словам, вообще не понятно, откуда Россия выводила свои войска и кто кого защищает: Украина Североатлантический альянс или НАТО Украину.