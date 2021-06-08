Пожар уничтожил церковь из фильма «Остров» в Карелии

Невские Новости / Петр Мелихов

Происшествие произошло в Карелии. Церковь, которую построили в качестве декорации для съемок ленты "Остров", сгорела на берегу Белого моря.

Начало пожара зафиксировали в 17:39 по Москве. Сообщается, что церковь построили из старой избы. Пресс-служба МЧС утверждает, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет, однако декорация сгорела полностью.

Возгорание было ликвидировано в 19:10 по московскому времени. Причина, обстоятельства пожара и ущерб в данный момент устанавливаются.

Церковь является местной достопримечательностью, на которую обращают внимание как жители, так и туристы. В 2005 году в ней снималась лента "Остров" отечественного режиссера Павла Лунгина.